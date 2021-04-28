نائب يهاجم مساعد وزيرة الصحة: باكلمه على مريض حرارته 40 قالي هو اللي يسخن يبقى كورونا!

شن وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ياسر عُمر، هجوما على مساعد وزير الصحة والسكان للشئون العلاجية، مصطفى غنيمة، وقال: "كلمته على مريض غلبان حرارته 40، وغالبا كورونا، يقولي هو كل واحد يكح ويسخن يبقى كورونا".

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس اليوم الأربعاء لمناقشة موازنة قطاع الصحة: "مصطفى غنيمة طالع في الإعلام يقول الأسرة فيها إشغال 60% ورعاية 40% بيضحك على مين؟ مش هيضحك علينا، سوهاج بايظة، وقنا بايظة، وأسيوط بايظة، الصعيد كله بايظ، هذا لا يصلح يكون مساعدا".

وعقب رئيس قطاع الطب العلاجي، محسن طه، على انتقادات وكيلي اللجنة، مشيرا إلى إيفاد لجنة في سوهاج تقيم الوضع وأسرة العناية والإمكانيات، وقال: "ليس كل سرير عناية معه جهاز تنفس في أجهزة أخرى، لما أوفدنا اللجنة زودنا عناية مركزة ومتوسطة، زودنا عناية القلب والتأمين الصحي ومستشفى الهلال، وسنسحب أعمال من الشركات المتقاعسة، ونوجهها لأخرى".

وأشار الى العمل على استغلال مراكز الأمومة وتحويلها لأماكن عزل وضخ أطباء وتمريض بها، وقال: "ما أقدرش أعمل رعاية في أي حتة". وردا على عدم توريد الاحتياجات من المخصصات التي أرسلتها المحافظة، قال: "أرسلنا لهيئة الشراء الموحد".

وقاطعه مصطفى سالم، وقال: "بعد الزيادات الحالية لا تمثل 30% من الاحتياجات، وفرت 171 سريرا من 536".

وتساءل سالم: "هل معقول مسدد مبالغ من شهور في محافظة الناس بتموت فيها، مسدد 32 ونصف و30 ومبلغ آخر جاهز عندك 95 مليون متوفرين من فلوس المحافظة ولا تورد احتياجات".

فعقب مساعد وزيرة الصحة: "نلزم هيئة الشراء بالتوريد في أسرع وقت"، وطالب سالم بإعداد جدول زمني لتوريد الأجهزة، وقال: "ماحدش رد على أهم نقطة لإدارة الأزمة في سوهاج خلال الأسابيع الماضية"، متساءلا عن حساب المقصرين والمتسببين في تفشي الإصابات، فقال مساعد وزير الصحة "حاسبنا طبعا".