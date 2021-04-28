التموين: بدء صرف استعاضات شهر مايو بمنافذ صرف السلع التموينية

بدأت مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الأربعاء، صرف استعاضات أكثر من 30 ألف بقال تمويني و6000 منفذ جميعتي لشهر مايو القادم.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كل احتياجات المواطن من السلع علي بطاقة الدعم بجودة عالية، مشيرا إلى وجود 28 سلعة تصرف لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين، تتنوع ما بين الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى.

كما وجه الوزير مديريات التموين والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية علي كل منافذ الدعم ( المخابز – منافذ صرف السلع التموينية ) للتأكد من جودة المعروض وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار تقرير شركتي الجملة (العامة والمصرية)، إلى وصول نسب الصرف عن شهر أبريل إلى 100% في شركتين.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أحمد كمال أن المواطن في شهر رمضان قام بصرف السلع التموينية مرتين، في أول الشهر الكريم وفي أخرة، مؤكدا أن شركتي الجملة (العامة والمصرية) يقومان يوميا بصرف 3 آلاف أطنان سكر، و4 آلاف طن زيت، وألف طن أرز بالإضافة إلى ألف طن مكرونة يوميا.