روسيا تطرد 7 دبلوماسيين من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا في إطار المعاملة بالمثل

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، طرد سبعة دبلوماسيين من أربع دول في إطار المعاملة بالمثل.



وأعلنت الخارجية الروسية طرد دبلوماسيين اثنين من ليتوانيا، وواحد من لاتفيا وواحد من إستونيا، وثلاثة من سلوفاكيا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للوزارة أن عواصم تلك الدول "تواصل اتباع مسار عدائي صريح في العلاقة مع بلدنا".



وتأتي الخطوة بعد أن أعلنت دول البلطيق الثلاث (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا) طرد أربعة دبلوماسيين روس تضامنا مع جمهورية التشيك، التي حملت عملاء للكرملين المسؤولية عن هجوم وقع عام 2014 .



كما طردت روسيا ثلاثة دبلوماسيين من سلوفاكيا، التي طردت من جانبها ثلاثة دبلوماسيين روس.