البترول: مليار دولار استثمارات جديدة لشركتي خالدة وقارون بالصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركتي "خالدة" و"قارون" للبترول تستهدفان استثمار حوالي مليار دولار في مشروعات جديدة بالصحراء الغربية خلال العام المالي المقبل 2021-2022.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية -خلال أعمال الجمعية العامة لشركتي "خالدة" و"قارون" للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل- على ضرورة الاهتمام والتركيز على سبل تطوير الأداء ورفع كفاءة العمليات والأنشطة، والاستفادة من البنية التحتية بالشكل الأمثل وتطبيق برامج خفض تكلفة الإنتاج.

وشدد الملا -في تصريح اليوم الأربعاء- على ضرورة التركيز على الأنشطة الاستكشافية وسرعة إنجازها لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج.

ومن جانبه، قال المهندس سعيد عبد المنعم رئيس شركة خالدة للبترول إنه من المستهدف ضخ نحو 830 مليون دولار استثمارات جديدة خلال العام المالي 2021-2022 لتنفيذ خطة طموحة للبحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية.

وتستهدف الخطة حفر 87 بئراً جديداً بواقع 35 بئرا استكشافياً و52 بئرا تنموياً، بما يسهم في تحقيق متوسط يومي للإنتاج يبلغ حوالي 130 ألف برميل زيت خام ومتكثفات بالإضافة إلى 630 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ومن جهته، أوضح المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون أنها تخطط خلال العام المالي المقبل لضخ استثمارات تبلغ حوالي 252 مليون دولار لتنفيذ برنامج عمل بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية، ويشمل حفر 24 بئراً تنموياً و5 آبار استكشافية، والاستمرار في تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار وإعادة إكمال الآبار لتحقيق معدل إنتاج سنوي حوالي 9 ملايين برميل زيت خام.