روسيا: تدمير مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة و5 طائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، تدمير مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة وإسقاط طائرة «سو-24» و5 طائرات مسيرة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية على لسان الناطق باسمها، إيجور كوناشينكوف، الذي قال إن القوات الجوية الروسية نجحت باستهداف أربع منشآت عسكرية أوكرانية، بصواريخ جوية عالية الدقة، ودمرت مستودعي أسلحة صاروخية ومدفعية وغيرها من الذخيرة.

وأضاف كوناشينكوف: «كما تصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسي لهجوم بصاروخ باليستي أوكراني تكتيكي من طراز (توشكا او) على مناطق سكنية بمدينة إيزيوم في إقليم خاركوف».

وبحسب قوله، كان هدف الضربة الأوكرانية هو مستشفى المدينة، حيث توجد المفرزة الطبية الروسية، التي تقدم المساعدة لسكان منطقة خاركوف.

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الصاروخي الروسي أسقطت طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز «سو 24»، و5 طائرات مسيرة من طراز «بيرقدار».

وذكر أن «الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي استهدف 67 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها ستة مراكز قيادة، ونقطتا تمركز سرية ومخازن كبيرة للصواريخ والمدفعية والوقود في بلدتي بريوبرازينكا وأوريخوفا، بالإضافة إلى 55 نقطة تمركز قوات ومعدات عسكرية للعدو»، معلنًا «مقتل أكثر من 300 قومي».