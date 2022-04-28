كييف: اختطاف 35 رئيس منطقة إدارية في إقليم خيرسون الأوكراني

قالت مسؤولة بارزة في العاصمة الأوكرانية كييف إنه تم اختطاف رؤساء 35 منطقة إدارية من أصل 49 في إقليم خيرسون بجنوب البلاد منذ بداية الحرب الروسية.



وكتبت المسؤولة ليودميلا دينيسوفا عبر منصة تليجرام للتواصل الاجتماعي إنه "تم الإفراج عن 17 من هؤلاء، ولايزال الكثيرون في الأسر".



وقالت إن القوات الروسية "تختطف، وتعذب سكان الأقاليم الأوكرانية المحتلة بشكل مؤقت، ويقومون بنهب مواقع التراث الثقافية العالمية".



وتم احتلال إقليم خيرسون بالكامل تقريبا من جانب روسيا. ومنذ بداية الحرب، تتحدث تقارير متعددة عن عمليات اختطاف لعمداء منتخبين ديمقراطيا، وقادة محليين رفضوا التعاون مع قوة الاحتلال.