أستراليا تسجل 46 ألفا و138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأسترالية تسجيل 46 ألفا و138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و847 ألفا و352 حالة.

وأشارت الوزارة -على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس- إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أستراليا بلغ 7 آلاف و165 حالة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و458 ألفا و416 شخصا منذ بدء تفشي الوباء في أستراليا.