 أستراليا تسجل 46 ألفا و138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أستراليا تسجل 46 ألفا و138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 8:50 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 8:50 ص

 أعلنت وزارة الصحة الأسترالية تسجيل 46 ألفا و138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و847 ألفا و352 حالة.
وأشارت الوزارة -على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس- إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أستراليا بلغ 7 آلاف و165 حالة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و458 ألفا و416 شخصا منذ بدء تفشي الوباء في أستراليا.


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