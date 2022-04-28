ميدو يستنكر دفاع موسيماني عن تاو رغم سوء مستواه

استنكر الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، دفاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، عن أداء بيرسي تاو الذي ظهر عليه في مباراة طلائع الجيش.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية، إن موسيماني كان يرغب في الدفاع عن تاو في ظل الفرص الضائعة الكثيرة التي أهدرها اللاعب.

وانتقد ميدو تصريحات بيتسو موسيماني عن إهدار حسام حسن لبعض الفرص، أو أرقام محمد شريف السيئة، مشيرًا إلى أن السؤال الذي وجه له في المباراة كان يخص بيرسي تاو.

وتعادل الأهلي أمام فريق طلائع الجيش سلبيًا بالمباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.