مهند لاشين: الموسم الحالي هو الأخير لي مع الطلائع

كشف مهند لاشين، لاعب وسط طلائع الجيش، عن امتلاكه أكثر من عرض بينهم نادي الزمالك، الذي أبدى رغبة في ضمه خلال الموسم الجديد.

وقال لاشين في تصريحات تلفزيونية عبر القناة «الأولى»: «سيكون هناك أنباء جيدة بالنسبة لمستقبلي مع الفريق».

وكشف: «الموسم الحالي هو الأخير لي مع الطلائع، بعدما قررت الرحيل، لكنني مرتبط بعقد مع الفريق، ومستقبلي مع الطلائع في يد الإدارة، وأريد الرحيل عن الفريق».

وأتم: «الطلائع استحق الخروج بنقطة التعادل مع الأهلي، نفذنا تعليمات المدير الفني، وأغلقنا المساحات على لاعبي الأهلي».

تعادل طلائع الجيش مع الأهلي بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.