 نصرالله وعبد اللهيان يبحثان انعكاسات الاتفاق الإيراني السعودي على المنطقة - بوابة الشروق
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نصرالله وعبد اللهيان يبحثان انعكاسات الاتفاق الإيراني السعودي على المنطقة

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 12:34 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 12:34 م
بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، آخر التطورات في المنطقة وفي لبنان، وانعكاسات الاتفاق الإيراني السعودي.

واستقبل نصرالله اليوم عبداللهيان والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد مجتبى أماني، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة لـ" حزب الله".

وجرى خلال اللقاء "استعراض آخر التطورات في المنطقة، وخصوصا موضوع الاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته على مجمل دول الإقليم، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة."

يُذكر أن عبد اللهيان، كان قد وصل مساء الأربعاء الماضي إلى بيروت، على رأس وفد، والتقى أمس الخميس عددا من المسؤولين اللبنانيين.

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