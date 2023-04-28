توريد 1880 طن قمح للشون والصوامع بدمياط

أعلن المحاسب علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، انتظام عملية توريد القمح، التي بدأت هذا الشهر وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس، إلى 9 شون وصوامع على مستوى محافظة دمياط.

وأوضح الغزاوي، أن الكمية الموردة بالشون والصوامع بلغت 1880 طنا، و970 كيلو من الأقماح حتى أمس الخميس.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على المتابعة الدورية لعملية التوريد والتخزين بشكل مستمر، موجهة تعليماتها إلى مديريتى الزراعة والتموين، بتكاتف الجهود وتذليل أية عقبات والتيسير على المزارعين، وسرعة سداد مستحقاتهم.

وأشارت إلى وصول المساحة المزروعة من القمح لهذا الموسم بالمحافظة 31 ألف فدان، كما تم تنفيذ عدد من الاستعدادات للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة.