محاضرة من كولر في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة الرجاء

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يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فيديو للاعبين في السادسة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الجمعة بمقر إقامة بعثة الفريق بالمغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها العاشرة من مساء غدٍ السبت على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويحاضر كولر لاعبي الفريق بالفيديو؛ لشرح بعض النقاط الفنية المهمة حول مباراة الغد أمام الرجاء المغربي التي تجمع الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق الرجاء غدا.

ويقام مران الفريق في العاشرة من مساء اليوم (بتوقيت القاهرة)، وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأول من المران وفق اللوائح المنظمة للبطولة.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.