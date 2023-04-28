تنطلق صباح غد السبت، المنافسات بين فرق 6 محافظات، فى 12 لعبة فردية وجماعية، وذلك من خلال فعاليات النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعدد من المحافظين.



وأوضح وليد رفاعى مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن اليوم الجمعة سيتم استقبال وتسكين جميع الوفود والفرق المشاركة، من محافظات أسوان،الوادي الجديد،البحر الأحمر،شمال سيناء، وجنوب سيناء، بالإضافة إلى فرق محافظة مطروح والتى يقدر عددها ب2000 فرد، من بينهم 1500 لاعب ولاعبة، على أن تنطلق المنافسات بين فرق الألعاب المختلفة بملاعب نادى مطروح، وفندق النشير أحمد بدوي وحديقة كليوباترا الترفيهية.



وستتضمن الألعاب الرياضة "السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، خماسي كرة القدم، كرة الطائرة الشاطئية، كرة القدم الشاطئية، كرة السرعة، الكاراتيه، الشطرنج، كرة الطائرة لذوي الهمم، تنس الطاولة".



وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالاولمبياد، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

من تجهيز أماكن إقامة وملاعب ،وسائل انتقالات،وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمديريات المعنية،وتحت إشراف مباشر من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



وأشار إلى تنظيم فعاليات ثقافية وفنية ومعارض مشغولات يدوية،على هامش الاولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية،حيث من المقرر تنظيم حفل فنى كبير بميناء مدينة النجيلة.