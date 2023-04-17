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قال مرتضى منصور، إنه لن يحضر مباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، بسبب صدور ضده عقوبة حرمان من حضور المباريات لمدة شهرين من لجنة الانضباط.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك على ملعب هزاع بن زايد، في مباراة كأس السوبر المصري والتي ستقام يوم السبت 5 مايو القادم.

وقال منصور في تصريحات لـ «قناة الزمالك»: «أنا أحترم قرارات لجنة الانضباط، ولن أحضر مباراة كأس السوبر بين الزمالك والأهلي بسبب قرار الإيقاف».

وأضاف: «يجب على الجميع داخل المنظومة الرياضية المصرية احترام قرارات لجنة الانضباط، ويتم تنفيذ قراراته فورًا».

وتابع منصور: «كيف سيشارك محمد الشناوي في مباراة السوبر، وهو موقوف لـ 3 مباريات بسبب ضرب لاعب سموحة، ونفس الحال بالنسبة لـ كهربا الموقوف لمدة 12 مباراة».

وواصل: «المدة القانونية المسموح بتقديم التظلمات فيها ستنتهي غدًا الجمعة، وأنا تقدمت بتظلم ضد العقوبة الصادرة ضدي وكهربا تقدم أيضًا بتظلم».

وأتم: «يجب على لجنة التظلمات الاجتماع يوم السبت القادم بعد نهاية المدة المسموح بتقديم التظلمات خلالها، وذلك من أجل اتخاذ قراراتها في التظلمات، منعًا لحدوث أزمة في مباراة السوبر حال مشاركة الشناوي وكهربا».