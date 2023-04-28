عبداللهيان: إيران ترحب بأي شخصية لبنانية تصل إلى سدّة الرئاسة اللبنانية بالتوافق

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن بلاده ترحب بأي شخصية لبنانية تصل إلى سدة الرئاسة اللبنانية بالتوافق، معربا عن اعتقاده أن لدى القوى السياسية اللبنانية المؤثرة الكفاءة اللازمة لاختيار رئيس البلاد. وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم في ختام زيارته إلى لبنان إن "إيران سترحب بأي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سدة الرئاسة اللبنانية بالتوافق".



وأكّد أن بلاده "لم ولن تتدخل بانتخاب اللبنانيين لرئيس الجمهورية واللبنانيين عندما يتفقوا على أي شخص فإن إيران ستدعم ذلك بكل قوة.. انتخاب رئيس للجمهورية هو شأن لبناني داخلي وعلى اللبنانيين أن يقرروا ذلك بأنفسهم".



وأعرب عن اعتقاده أن "التعاون الثنائي مع لبنان في مجالات الغاز والنفط والطاقة الكهربائية سيعود بالأرباح على البلدين".



وقال إن "التطورات الإيجابية الأخيرة بين طهران والرياض تفتح بابًا للمناخات الإيجابية على مستوى المنطقة".



وتابع "المنطقة تسير نحو التعاون وتضافر الجهود ولا نقيّم تقارب إيران والسعودية على أنه يصب في مصلحة البلدين فقط بل بمصلحة المنطقة كلها".



وقال " قبل حلول عيد الفطر وجهت دعوة رسمية لنظيري السعودي إلى زيارة طهران وأكد لي أنه رحب بالدعوة وسيقوم بتلبيتها، وتلقيت كذلك دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي لزيارة المملكة وطبعاً سأقوم بتلبيتها، وموعد إنجاز هذه الزيارة سيتم التوافق بشأنه من خلال القنوات الدبلوماسية".



ورحّب عبد اللهيان "بتعزيز العلاقات السورية العربية" مضيفاً "وضعنا برنامجا لزيارة الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي إلى سوريا في الفترة المقبلة".



وقال "الظروف الحالية أثبتت أن الرهان على انهيار الحكومة السورية محكوم بالفشل".



وكان عبد اللهيان قد وصل إلى بيروت الأربعاء الماضي في زيارة التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين، وعددا من النواب من كتل نيابية متنوعة، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وزار منطقة مارون الرأس الحدودية جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.