لقي شاب مصرعه غرقا بترعة بالقرب من قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك أثناء محاولته إنقاذ شاب من الغرق.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من الأهالي بغرق شاب في ترعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى محمد الزناتي، 28 عاما، مقيم بمنطقة المجزر الآلي، وتبين أنه أثناء محاولته إنقاذ شاب من الغرق بعد أنه سقط في مياه الترعة جرفه التيار وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثمان، وجارٍ نقله لمشرحة مستشفى الدولي بالمنصورة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.