حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري في كأس الرابطة

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كشف حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، القائمة التي ستخوض مواجهة المصري البورسعيدي مساء السبت، في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره الإسماعيلي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء غدًا السبت، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة.

وشهدت قائمة الدراويش لمواجهة المصري غياب كل من، حسن صابر، أحمد محسن، حمدي النقاز، محمد بيومي، محمد صبحي، عمر الوحش، ومحمد مخلوف.

وجاءت قائمة الإسماعيلي في مواجهة المصري كما يلي:

حراسة المرمي: محمد فوزي، محمد كوكو، أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد دسوقي، عصام صبحي، كريم عرفات.

خط الوسط: أحمد مدبولي، كريم الديب، عماد حمدي، صالح جمعة، سيرجي أكا، محمود الشبراوي، محمد حسن، عمر الساعي، محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور، عبد الرحمن مجدي، فراس شواط.