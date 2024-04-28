فرقة بني سويف تقدم ماكبث على مسرح قصر ثقافة ببا

قدمت فرقة قصر ثقافة بني سويف المسرحية العرض المسرحي "ماكبث"، على مسرح قصر ثقافة ببا، وذلك ضمن عروض الموسم الحالي لهيئة قصور الثقافة.

أحداث العرض مستوحاة عن نص "ماكبث" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتدور فكرته حول "ماكبث" وقتله لصديقه الملك، بتدبير من زوجته، رغبة منه في السيطرة على الحكم، وتتصاعد الأحداث بعد أن تلاحقه لعنة الكوابيس.

"ماكبث" أداء وليد حسين، مريم سليمان، نور أسامة، ماريو أشرف، أسعد محمد، إسلام ياسين، كيرلس أكرم، ماركو إيهاب، يوسف أسامة، كريم محمد، زياد حسام، محمد الجازوي، مهندس ديكور أحمد أبو طالب، إضاءة أحمد طه، كيروجراف ومخرج منفذ وليد حسين، وإخراج رامي محمد.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد جبر، مهندس الديكور أحمد نور، وأحمد خميس، ونفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف.

وتقدم هيئة قصور الثقافة 4 عروض مسرحية بمحافظة بني سويف هذا الموسم، وهي "ماكبث، ابن الريح، سلطان الحرافيش، وأحداث لا تمت للواقع"، ويستمر عرضها يوميا بالمجان حتى نهاية أبريل.