وزير الرياضة: الفوز على جنوب إفريقيا دفعة قوية نحو اللقب القاري

وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى منتخب مصر للشباب بعد تحقيقه فوزًا مهمًا على نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في المباراة الافتتاحية لمشوار المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو 2025، بمشاركة 13 فريقًا.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالأداء الرجولي والانتصار المستحق الذي حققه لاعبو المنتخب الوطني، مؤكدًا أن .

وأكد أشرف صبحي أن الوزارة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم للمنتخب الوطني في إطار سياسة الدولة لدعم الرياضة والشباب، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق المزيد من الانتصارات وإسعاد الجماهير المصرية.

كما دعا الوزير الجماهير لمواصلة دعم المنتخب بالحضور المكثف في المباريات القادمة، لما لذلك من أثر إيجابي كبير على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر بالمجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، والتي شهدت تواجد 5 منتخبات بما فيهم الفراعنة، إلى جانب كل من زامبيا وسيراليون وجنوب أفريقيا وتنزانيا.

وتواجدت مصر على رأس المجموعة الأولى بصفتها الدولة المستضيفة، بينما تواجدت السنغال على قمة المجموعة الثانية بصفتها حاملة اللقب، وتواجدت نيجيريا على رأس المجموعة الثالثة بصفتها صاحبة المركز الثالث في نسخة 2023.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأولى والثانية من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث، إلى دور الثمانية، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 عامًا.

وتقام البطولة على 3 ملاعب في القاهرة والإسماعيلية والسويس، وتكتسب أهمية كبرى، كونها تأهيلية لكأس العالم تحت 20 سنة، المقرر إقامته في سبتمبر المقبل بدولة تشيلي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى المونديال.