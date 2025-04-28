بريطانيا تشيد باللقاء الجيد بين ترامب وزيلينسكي

رحبت الحكومة البريطانية باللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال عطلة نهاية الأسبوع ووصفته بأنه "جيد بلا شك".

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في حرب روسيا على أوكرانيا "ليست نهاية العملية"، حيث أشار الرئيس الأمريكي إلى أن زيلينسكي قد يكون مستعدا للتنازل عن السيطرة على القرم.

والتقى زيلينسكي وترامب على هامش جنازة البابا فرنسيس أول أمس السبت، بعدما سافرا إلى الفاتيكان لحضور مراسم الجنازة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين: "لقد كان أمرا جيدا بالتأكيد أن نرى هذا اللقاء بين الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي".

وقال أيضا إن ستارمر عقد اجتماعا "جيدا للغاية" مع زيلينسكي، كما أجرى محادثات مع قادة آخرين "على هامش" التجمع، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وحول الرئيس الأمريكي انتقاده إلى فلاديمير بوتين يوم السبت، حيث كتب عن موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن الرئيس الروسي يمكن أن يكون "يماطلني فحسب".

لكنه صرح للصحفيين أمس الأحد بأنه يعتقد أن زيلنسكي يمكن أن يكون مستعدا للتخلي عن شبه جزيرة القرم، التي احتلتها موسكو منذ عام 2014.