أعلن الشاعر والملحن تامر حسين استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، مؤكدًا تقديره واحترامه لجميع أعضائها، وعلى رأسهم الدكتور مدحت العدل، الذي وصفه بـ"أستاذه وأخيه الكبير".

وكتب حسين عبر حسابه على فيسبوك: "أنا أيضًا تقدمتُ باستقالتي من جمعية المؤلفين والملحنين، مع كامل تقديري ومحبتي لكل الأساتذة الكبار، وعلى رأسهم أستاذي وأخي الكبير وحبيبي الدكتور مدحت العدل، وباقي الأساتذة الأفاضل".

وتابع: "أرى أن النقابة، لو اتحدت على تحديث بعض الأنظمة، ووضعنا أيدينا في أيدي بعض، قد تحقق طفرة في التحصيلات، وذلك لصالحنا جميعًا. وأتمنى أن يتم ذلك من خلال الدولة المصرية".

واختتم حسين منشوره قائلًا: "نحتاج إلى أفكار مختلفة وبروتوكول يحفظ للمبدعين كامل حقوقهم".

وكان الملحن بلال سرور قد أعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية أيضًا، دون الإفصاح عن سبب اتخاذه هذا القرار المفاجئ، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله، قدمت استقالتي من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (الساسيرو)، وأعلن أن هذا الكيان لا يمثلني، ولا يحق له التفاوض أو الاتفاق باسمي بأي شكل من الأشكال".