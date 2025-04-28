أردوغان: غزة ملك للشعب الفلسطيني وستبقى كذلك للأبد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قطاع غزة، شأنه شأن القدس الشرقية والضفة الغربية، "ملك للشعب الفلسطيني" وسيظل كذلك إلى الأبد.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الاثنين، عقب اجتماع للحكومة التركية انعقد برئاسته في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "غزة مثل القدس الشرقية والضفة الغربية ملك للشعب الفلسطيني وسيظل إخواننا الغزيون يعيشون في الأرض التي ولدوا عليها إلى الأبد بإذن الله".

وأوضح أن على الجميع "أن يدركوا أنه لا يمكن بلوغ أي هدف من خلال سفك المزيد من الدماء وقتل المزيد من الأطفال وترك الناس جائعين وعطشى وبدون دواء في غزة".

وأضاف أنه ليس هناك أي قيمة للانتقادات التي تطال سياسات الحكومة التركية تجاه فلسطين من قبل أولئك الذين أطلقوا على المقاومة الفلسطينية اسم "الإرهاب" حتى وقت قريب.

وتطرق أردوغان خلال خطابه إلى التوتر الحاصل بين باكستان والهند، قائلاً: "نريد أن ينخفض التوتر المتصاعد بين باكستان والهند في أقرب وقت ممكن قبل أن يبلغ أبعاداً أشد خطورة".

كما قدم تعازيه للشعب الإيراني في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس.