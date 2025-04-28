رويترز: اجتماعات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد تبدأ 7 مايو

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في الفاتيكان، اليوم الاثنين، قوله إن اجتماعات انتخاب البابا الجديد ستبدأ في 7 مايو المقبل.

وفي وقت سابق، أغلق الفاتيكان كنيسة سيستين، حيث من المقرر أن يعقد الكرادلة اجتماعا مغلقا لانتخاب البابا المقبل بعد وفاة البابا فرنسيس في 21 أبريل، عن عمر ناهز 88 عاما.

وتم دفن جثمان البابا فرنسيس أمس الأول السبت بعد جنازة في ساحة القديس بطرس حضرها قادة العالم ومئات الآلاف الآخرين، ولا تزال فترة الحداد لمدة 9 أيام مستمرة قبل أن يتسنى بدء الاجتماع المغلق لانتخاب البابا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

لكن في الوقت ذاته، توجه الكنيسة تركيزها إلى الخطوات التالية.

وينصب التركيز الآن على تجهيز كنيسة سيستين للكرادلة الذين سيرتدون أثوابا حمراء، والذين سيتجمعون في الفاتيكان في قلب روما لاختيار البابا المقبل في عملية ترجع لتاريخ قديم تم تجسيدها في فيلم "المجمع المغلق" عام 2024.

وتشمل إحدى المهام الرئيسية: تركيب المدخنة حيث سيتم حرق الأوراق التي تحتوي على الأصوات بعد الإدلاء بها.