ضبط 100 كيلوجرام لحوم فاسدة خلال حملة تفتيشية بالبتانون في المنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، برئاسة المهندس وفيق حسن عبد السلام، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية مكثفة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري بالمنوفية، أسفرت عن ضبط نحو 100 كيلوجرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بقرية البتانون.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. وتم خلال الحملة المرور على عدد من المحال والمنفذ التمويني بقرية البتانون وكفر طنبدي، حيث كشفت المعاينة عن وجود لحوم فاسدة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين، في بيان اليوم، أنه جرى مصادرة الكمية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.