سقوط طائرة إف 18 من على متن حاملة طائرات أمريكية بالبحر الأحمر

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قالت البحرية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن أحد بحاريها أصيب بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز إف-18 وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر.

وأكدت البحرية في بيان، أن جميع أفرادها بخير، بحسب وكالة رويترز.

وتُشارك حاملة الطائرات هاري ترومان في الضربات الجوية التي تستهدف جماعة الحوثي في اليمن.

وتشن الولايات المتحدة، غارات جوية ضد جماعة الحوثي في اليمن بسبب تهديداتها للملاحة في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، قتل 68 شخصا على الأقل في قصف قالت جماعة الحوثي إن الجيش الأمريكي نفذه على مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة.

وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين نقلا عن الدفاع المدني: «وفاة 68 وإصابة 47 مهاجرا إفريقيا جراء استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة صعدة».