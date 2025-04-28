أنشيلوتي يتفق على تدريب البرازيل

اقترب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تولي القيادة الفنية لمنتخب البرازيل، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يمتد حتى كأس العالم 2026.

وفقا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع «إكس» بحسب الاتفاق، من المنتظر أن يبدأ أنشيلوتي مهامه مع السيليساو في شهر يونيو المقبل، في خطوة تسبق منافسات كأس العالم للأندية، خلافًا لما كان متوقعًا سابقًا.

أضاف رومانو:" من المقرر أن تتم عملية الانفصال بين أنشيلوتي وناديه الحالي ريال مدريد بصورة ودية خلال الفترة القادمة، مع اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لإكمال انتقاله إلى تدريب المنتخب البرازيلي".

ويطمح الاتحاد البرازيلي إلى أن يظهر أنشيلوتي على مقاعد البدلاء مع المنتخب في الأسبوع الأول من يونيو، ضمن بداية حقبته الجديدة مع السامبا.

وشددت إدارة الاتحاد على أهمية توقيع العقد قبل انطلاق كأس العالم للأندية، رافضة خيار الانتظار حتى شهر يوليو.

في الوقت ذاته، يجري العمل حاليًا على استكمال الخطوات القانونية والرسمية لإضفاء الطابع النهائي على الاتفاق المنتظر.