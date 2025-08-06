 غانا: مقتل 8 أشخاص بينهم وزيرا الدفاع والبيئة إثر تحطم مروحية - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أغسطس 2025 6:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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غانا: مقتل 8 أشخاص بينهم وزيرا الدفاع والبيئة إثر تحطم مروحية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 6:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 6:32 م

أعلنت الحكومة في غانا مقتل 8 أشخاص، بينهم وزيرا الدفاع والبيئة، في حادث تحطم مروحية.

وقال الجيش الغاني إن المروحية أقلعت صباح اليوم الأربعاء من العاصمة أكرا متجهة إلى مدينة أوبواسي في منطقة أشانتي قبل أن تختفي عن شاشات الرادار.


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