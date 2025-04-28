القوات المسلحة تنظم زيارة للسفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبي

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من السفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الحلم الأفريقي، بهدف الاطلاع على الإمكانيات الطبية المتطورة التي يتمتع بها المجمع.

واستعرض الوفد خلال الزيارة فيلماً تسجيلياً تناول الدور الذي يقوم به المجمع في تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين، باعتباره أحد أهم الصروح الطبية التابعة للقوات المسلحة، بما يمتلكه من نخبة متميزة من الأطباء وأطقم التمريض، وأحدث الأجهزة والوسائل الطبية والتكنولوجية في مختلف التخصصات.

وخلال الزيارة، ألقى اللواء طبيب رضا الهميمي، مدير مجمع الجلاء الطبي، كلمة أكد فيها أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم السياحة العلاجية في مصر، والتعريف بالخدمات الطبية المقدمة داخل المجمع، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالدول الأفريقية في مختلف المجالات.

كما قام الوفد بجولة تفقدية شملت عدداً من الأقسام الطبية داخل المجمع، حيث اطلعوا على منظومة العمل ومعايير الرعاية الصحية المطبقة وفقاً للمعايير العالمية.

وفي ختام الزيارة، أعرب السفراء الأفارقة عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة في جميع المجالات، مشيدين بمستوى الخدمات الطبية الرفيعة التي تقدمها المنشآت الطبية العسكرية، والتي تعكس رؤية مستنيرة لمواكبة أحدث التطورات العلمية في مختلف التخصصات الطبية.



