رزان الجمال: مشاركتي في لجنة تحكيم مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة شرف لي

أعربت الفنانة رزان الجمال عن سعادتها بوجودها ضمن لجنة تحكيم مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة، التي انطلقت أمس الأحد، وتستمر حتى السبت المقبل.

ونشرت الفنانة رزان الجمال، عبر حسابها على إنستجرام، صورا من حفل افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان، معلقة: "بدي أشكر مهرجان بيروت لأفلام المرأة من كل قلبي على الدعوة، شرف لإلي أنني أكون جزءًا من لجنة التحكيم للأفلام، وكون بين هالكم الكبير من الزملاء الفنانين، وأنني احتفل بإنجازات الصديقة العزيزة والقدوة هند صبري".

ومن المقرر أن تستأنف الفنانة رزان الجمال تصوير مشاهدها في فيلم "أسد" خلال الفترة المقبلة، الذي تشارك في بطولته مع كل من: محمد رمضان، وماجد الكدواني، وكامل الباشا، وعلي قاسم، وأحمد عبدالحميد، ومحمود السراج، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.