قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تهدف إلى توفير احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية بأقل تكلفة، كما توفر ميزة تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أنّ الطاقة الجديدة والمتجددة تدر عائدات من العملة الصعبة التي يتم دفعها لاستيراد الوقود التقليدي.

وذكر أن هناك العديد من الأسواق الدولية التي تنظر الآن إلى الصادرات من الطاقة الجديدة والمتجددة، ومدى اتباع الدول المصدرة لها المعايير البيئية ومراعاة التغيرات المناخي.

وتابع: «الدولة المصرية عملت على توفير العديد من الحوافز في هذا المجال ونستمر في متابعة تنفيذ هذه المشروعات»، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء بذلت جهودا كثيرة خلال الفترة الماضية لتحديث الشبكة والعمل على إجراء الصيانة اللازمة.

وواصل: «بعيدا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تقوم بها الدولة، هناك دائما حاجة لربط هذه المشروعات على الشبكة القومية للكهرباء، بالتالي عملية الربط تتطلب القيام بعدد من الإجراءات والمشروعات المصاحبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لتسهيل عملية الربط واستيعابها على الشبكة القومية، وفيما يتعلق بأعمال الصيانة ننفذها بشكل دوري للحفاظ على المحطات وتجنب أي أعطال أو توقف عن العمل خلال فترة الصيف».