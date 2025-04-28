المجر ترفض ضغوطا أمريكية لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع الصين

قال وزير الاقتصاد المجري إن بلاده لن تقلص علاقاتها الاقتصادية مع الصين، في أوضح إشارة حتى الآن على أن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لن ترضخ للضغوط الأمريكية للنأي بنفسها عن بكين.

وأوضح وزير الاقتصاد مارتون ناجي للصحفيين في بودابست، اليوم الاثنين، أن المجر لا ترى في الأفق استثمارات أمريكية يمكن أن تحل محل الاستثمارات الصينية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعد أحد العوائق هو أن الولايات المتحدة لم توافق بعد على اتفاقية جديدة بشأن الضرائب مع المجر، بعدما ألغت إدارة جو بايدن السابقة الاتفاقية مع الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ناجي: "نحن لا نرى إمكانيات استثمارية من جانب الولايات المتحدة يمكن أن تعادل تلك التي توفرها الصين، فنحن نتبنى موقفا عمليا للغاية".

وتمارس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على المجر لتقليل اعتمادها على الصين، بعد أن أصبحت الأخيرة شريكا رئيسيا لبودابست في صناعة السيارات الكهربائية وكذلك في مجال الاتصالات.