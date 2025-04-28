نائب عن حزب الله يعلق على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت

علق عضو كتلة "حزب الله" البرلمانية النائب إبراهيم الموسوي على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مستودعا في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد.

وأكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، من مكان القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية، أن "العدو ليس فقط عدوا لحركة أمل أو لحزب الله أو لأبناء الضاحية أو للشيعة، بل هو عدو للإنسانية جمعاء".



وشدد الموسوي على أن "ما ارتكبه العدو اليوم هو جريمة نكراء وموصوفة، وأنه يجب تسمية الأشياء بأسمائها"، معتبرا أن "قيام العدو الإسرائيلي بإرسال الإنذارات تباعًا إنما هو بمثابة إعلان نية القتل والتدمير، وأن التهديد بارتكاب جريمة هو بحد ذاته جريمة، وجريمة ترويع وحرب نفسية ممنهجة ضد أهلنا".

وتساءل النائب اللبناني: "أين هي الصواريخ التي يزعمون وجودها في هذه المنطقة المستهدفة؟ وكيف يُمكن لِأحد أن يُخزن الصواريخ وصواريخ دقيقة كما يقولون بين الأماكن السكنية؟ اسألوا أي خبير عسكري، يقول لكم.. ليس هذا مكانا مناسبا".

وبين الموسوي أن "ما يجري يعد انتهاكا إضافيا للسيادة الوطنية اللبنانية، وإمعانا في الاعتداء على المدنيين والمناطق المدنية، واستباحة متواصلة للأجواء اللبنانية"، مذكّرا بأن "العدو ارتكب أكثر من مئتي جريمة منذ وقف إطلاق النار، وأوقع أكثر من خمسمائة إصابة، إضافة إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف خرق للسيادة الوطنية".

كما أعاد التذكير بموقف الرئيس اللبناني جوزيف عون "الذي دعا الجهات الضامنة لتطبيق القرار 1701، خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا، إلى القيام بواجباتها كاملة والضغط على العدو الإسرائيلي لوقف هذه الاستباحة".

وأكمل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة": "ندعو جميع اللبنانيين الذين يؤمنون بلبنانيتهم إلى التحرك لإدانة هذا العدوان، والتضامن مع سيادة بلادهم".

ورأى إبراهيم الموسوي أن "من يدعي الصداقة للبنان من الدول الغربية (فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها)، عليه أن يزوّد الجيش اللبناني بأسلحة دفاعية، لاسيما صواريخ مضادة للطيران، حتى يتمكن من إسقاط الطائرات المعادية التي تستبيح السيادة اللبنانية".

وأردف الموسوي: "نطالب رئيس الحكومة الأستاذ نواف وسلام وحكومته بزيارة موقع الاستهداف، ليرى الناس ويرى نبض الناس ويرى كيف يحصل العدوان على حكومته وعلى بلده وعلى ناسه".



ودعا البرلماني اللبناني إلى "عقد اجتماع طارئ للحكومة، ومطالبة وزير الخارجية باستدعاء سفراء الدول الخمس الكبرى والسفراء الغربيين كي يأتوا إلى هنا، وليمارس ضغوطه عليهم، ويقول لهم: هذا انتهاك للسيادة الوطنية وليس مقبولاً أبدا".

وانتقد الموسوي بشدة "المعايير المزدوجة لدى البعض"، قائلا: "إن الحساسية تجاه التصريحات العامة مرتفعة، بينما يتم التغاضي عن انتهاك السيادة الوطنية واستباحة ممتلكات المواطنين، وهو أمر مرفوض كليا"، مضيفا: "ان تكرار العدوان والتهديدات الصهيونية يعكس خوف العدو.. إن إرادة المقاومة مستمرة، وإن حزب الله هو مكون لبناني موجود في البرلمان والحكومة، ونحن وحركة أمل من أكبر المكونات في لبنان على مستوى الحضور الشعبي".

وختم الموسوي مشددا على "أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية في هذا الوقت وأنها من أوجب الواجبات"، مطالبا الحكومة بأن "لا تنتظر العدوان، بل أن تستبق ذلك بإجراءات وخطوات تستطيع أن تُمارس الحماية والدعم للبنان واللبنانيين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارة عنيفة يوم الأحد، استهدفت مستودعا في منطقة الحدث بضاحية بيروت الجنوبية، بعد إنذار بالإخلاء وجهه لأهالي المنطقة.

وحول هذا الاستهداف، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس إن الجيش هاجم "بنية تحتية لتخزين صواريخ دقيقة في منطقة الحدث في بيروت"، شكلت "تهديدا كبيرا" على إسرائيل.

جدير بالذكر أنه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، يعتبر هذا الاستهداف هو الثالث للضاحية الجنوبية لبيروت، إذ أن الجيش الإسرائيلي أعلن في يوم الجمعة 28 مارس الماضي، أنه استهدف "منشأة لتخزين الطائرات المسيرة تابعة لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت"، وبعد نحو 3 أيام، استهدف الجيش الإسرائيلي (فجر الثلاثاء 1 أبريل)، مبنى في الضاحية، مشيرا إلى أن طائراته الحربية هاجمت بتوجيه من الشاباك ليل الاثنين-الثلاثاء منطقة ⁧الضاحية الجنوبية⁩ لبيروت⁩، مستهدفة المدعو حسن علي محمود بدير احد عناصر الوحدة 3900 في "حزب الله" و"فيلق القدس".