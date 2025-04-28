وزير خارجية إسرائيل يدعو لمحاكمة الأمم المتحدة والأونروا أمام محكمة لاهاي

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اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنها تمارس «إرهابًا جديدًا» بحق بلاده.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، وصف ساعر، جلسة محكمة لاهاي بأنها «اضطهاد ممنهج لإسرائيل».

وشن وزير الخارجية الإسرائيلي هجومًا على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، زاعمًا أن محكمة الجنايات الدولية تحولت إلى كيان سياسي.

وأضاف: «يجب محاكمة منظمة الأمم المتحدة والأونروا أمام محكمة العدل الدولية، وليست إسرائيل، لموقفهما السلبي والدعم لإرهاب حماس»، وفقًا لادعائه.

وانطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.