محافظ مطروح يفتتح محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية بمنطقة سملا

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مشروع التنمية المجتمعية المستدامة بقرية سملا التابعة لمركز مرسى مطروح، بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والعميد إيهاب نافع، مساعد المحافظ، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهلي صبور للتنمية المجتمعية، وسيباستيان رييز، كبير الرؤساء الإقليميين بشركة شنايدر إلكتريك، والدكتور علي حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.

وأكد محافظ مطروح، أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، ويعكس نجاح الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة بالمناطق الصحراوية والأكثر احتياجًا.

وأشاد المحافظ، بفكرة المشروع وأهدافه التنموية، موجهًا الشكر لأهالي قرية سملا على تعاونهم في إنجاحه، مؤكدًا أهمية الحفاظ عليه وتعظيم الاستفادة منه.

ووجه بتشكيل لجنة من مديرية الزراعة للمتابعة الدورية، ودراسة التوسع في تنفيذ مشروعات مماثلة، خاصة بالمناطق الواقعة غرب مطروح.

ويضم المشروع، محطة لتحلية مياه الشرب تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 60 كيلووات، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 مترًا مكعبًا يوميًا، بجانب بئر مياه جوفية بعمق 140 مترًا، ووحدة متطورة للتسميد والري بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى صوبة زراعية حديثة لإنتاج الخضروات والفاكهة باستخدام الطاقة النظيفة.

وتُدار جميع مكونات المشروع عبر منظومة رقمية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير مياه شرب آمنة، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يحقق مردودًا تنمويًا واقتصاديًا مستدامًا لأهالي المنطقة.