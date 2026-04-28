محافظ القاهرة يشهد احتفالية يوم اليتيم بحديقة الطفل بمدينة نصر

شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في احتفال يوم اليتيم الذي أقامته إحدى مؤسسات المجتمع المدني بحديقة الطفل بمدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة، أن يوم اليتيم "مناسبة مهمة نستحضر فيها مسئوليتنا الإنسانية والمجتمعية تجاه أبنائنا من الأيتام، ونعمل من خلالها على إدخال البهجة إلى قلوبهم".

وثمّن محافظ القاهرة، جهود المجتمع المدني، ممثلًا في الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الفعاليات التي تستهدف خدمة المواطنين وتعزيز روح التكافل المجتمعي.

وتضمن الحفل توزيع الهدايا على الأطفال، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الترفيهية شملت الرسم على الوجوه، والألعاب، وأغانٍ للأطفال.