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البابا فرنسيس لا يزال يعتقد أن فترة ولايته ستكون قصيرة

الفاتيكان - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 7:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 7:44 م

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس مجددا، خلال حوار قصير نشر اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن فترة ولايته على الكرسي البابوي للكنيسة الكاثوليكية ستكون قصيرة.

وقال فرنسيس في حوار مع صحفية الفاتيكان المخضرمة فالينتينا ألازراكي، والتي تعمل لإذاعة تيليفزيا المكسيكية، "لازال لدى نفس الشعور".

وذّكرت الصحفية البابا أنه قال في حوار سابق في عام 2015: "إن لدي شعور أن فترة ولايتي سوف تكون قصيرة ،أربع أو خمس سنوات ،أو ربما عامين أو ثلاثة".

وفي آخر حوار لها مع البابا،أشارت ألازراكي إلى أنه مضت 6 اعوام بالفعل منذ انتخاب فرنسيس في أذار/مارس 2013، والتي ليست بالمدة القصيرة.


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