رئيس ثاني أكبر حزب سياسي في الجزائر يعلن تنحيه من أي منصب قيادي في الحزب

أعلن الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي( ثاني أكثر حزب سياسي في الجزائر) عز الدين ميهوبي اليوم الخميس انسحابه من أي منصب قيادي في الحزب، مزكيا الطيب زيتوني لقيادة الحزب.

ولفت عز الدين ميهوبي،في كلمة خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب اليوم بقصر المؤتمرات في العاصمة، إلى أن "حزبه نشأ في ظروف تكاد تكون مشابهة للتي عاشها الشعب العام الماضي، فإرهاب الفساد والعبث بمقدرات الشعب، يكاد يكون مشابها للإرهاب الذي عاشه الجزائريون سنوات التسعينيات".

وأوضح الأمين العام بالنيابة للحزب ، الذي كان يحسب طيلة حكم عبد العزيز بوتفليقة على النظام، أن التجمع الديمقراطي( الأرندي) هو اليوم حزب الوفاء للدولة ، قائلا "إذا كان حزب /الأرندي/ بالأمس حزب الباتريوت فهو اليوم حزب الوفاء للدولة ".

وندد ميهوبي (وزير الثقافة في عهد بوتفليقة)، بـ"تحامل قنوات رسمية فرنسية على الجزائر في محاولة يائسة لإثارة فتنة في أوساط الشعب الجزائري وتشويه صورة الشعب الجزائري .