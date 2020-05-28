الخطوط الكويتية تنهي خدمات 1500 موظف وافد

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الخميس، الاستغناء عن نحو 1500 موظف من غير الكويتيين، من العاملين في مختلف القطاعات، وذلك ضمن خطة شاملة لتدارك الآثار الاقتصادية لإزمة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها السلبي على تشغيلها التجاري .

وقالت الخطوط الكويتية، في بيان صحفي اليوم ، إنها مع تقديمها كل الشكر والتقدير للموظفين المنتهية خدمتهم، على ما بذلوه من عطاء ومجهود خلال فترة عملهم في الشركة، فإنها تؤكد أن اهتمامها بموظفيها يأتي على رأس أولوياتها، وأن هذا القرار الصعب يأتي نظراً للصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها الشركة بشكل خاص وقطاع الطيران العالمي بشكل عام.

وأوضحت الشركة أنه من المتوقع استمرار تأثير فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران، معربة عن أملها في سرعة انجلاء غمة هذا الوباء عن الكويت والبشرية جمعاء، وما لحق بها من آثار سلبية مباشرة على الأوضاع الاقتصادية عامة وشركات الطيران بصفة خاصة.

وكانت مصادر كويتية مطلعة كشفت أمس عن أن الشركة تتّجه إلى تسريح نحو 1500 موظف أجنبي من إجمالي 6000، بينهم 1000 كويتي فقط بالشركة.