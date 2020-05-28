أكد رئيس نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم أنه "مستاء" من مهاجمه ماريو بالوتيلي الذي لم يظهر أي انتماء إلى نادي المدينة التي نشأ فيها –على حد قوله-، مُشيرًا إلى أنه يأسف على هذا الرهان الخاسر.

وقال ماسيمو تشيلينو في حديث مع قناة "تيلي لومبارديا" إن "ماريو شاب فريد ومن الواضح أن روحه لم تعد معنا، وهو أمر لا يختلف كثيرا عما كان عليه دائمًا".

وأضاف :"أحبه وكنتُ آمل أن يشكل اللعب في دياره ورغبته في العودة إلى المنتخب أمرًا إيجابيًا له. جميعنا مستاؤون".

وانضم بالوتيلي صيف العام الماضي من مرسيليا الفرنسي الى بريشيا، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني والذي صعد الى عاد هذا الموسم إلى دوري الاضواء "سيري أ". الا انه لم يرتق الى مستوى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة مع النادي الذي يحتل المركز الاخير في ترتيب الدوري.

كما عانى "المشاغب" من مشاكل سلوك مع مدربيه، فيما أشارت تقارير صحفية محلية إلى أنه لم يبل حسنا في التدريبات التي استؤنفت في الرابع من مايو بعد توقف المنافسات منذ مارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف تشيلينو "سيكون من الخطأ تحميل ماريو المسؤولية كلها، ولكن هناك خيبة أمل، ربما من ناحيته أيضًا".