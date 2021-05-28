الفرق الطبية المتحركة تواصل تطعيم كبار السن بدور المسنين في الدقهلية بلقاح كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار فعاليات تطعيم كبار السن في دور المسنين بأنحاء المحافظة من خلال الفرق الطبية المتحركة، والتي انتشرت في أنحاء المحافظة، وتستهدف تطعيم الفئات العمرية المستحقة لتسهيل التسجيل وتلقي اللقاح بنفس اليوم.



وأوضح مكي أنه قد تم تطعيم المسنين بدار البر والوفاء ودار بيت الفضل ودار ثمرة الكلمة الطيبة بالمنصورة ودار الولاء بميت غمر وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.



وأكد مكي استمرار عمل الفرق المتحركة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تستهدف تطعيم الفئه العمرية المستحقة بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن، من خلال خطة عمل جيدة بهدف رفع المناعة المجتمعية والقضاء على هذا الوباء.