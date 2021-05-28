حرصت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على زيارة الفنان شريف دسوقي في المستشفى التي يتلقي فيها العلاج بالقاهرة، بأمر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعد إجراء عملية بتر في الساق.

واصطحبت الفنانة نهال عنبر في الزيارة الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الذي أهدى المصحف الشريف للفنان شريف دسوقي.

ونشرت الفنانة نهال عنبر صور الزيارة على حسابها فيسبوك وعلقت: "ألف حمدلله على سلامة الفنان شريف دسوقي، تمت العملية بنجاح، ونسأل الله يتمم شفاه على خير ويرجع لبيته بالسلامة، ويرجع لشغله، ولفنه، ويرجع الضحكه الحلوة على الشاشة من تاني، اللهم آمين يارب العالمين".

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حرص على الاتصال هاتفيا بالفنان شريف دسوقي للاطمئنان على صحته عقب إجراء عملية بتر في الساق، وأمر بمعاش استثنائي له، كما أمر بنقله من المستشفى التي كان يعالج فيها بالإسكندرية لمستشفى كبيرة بالقاهرة.