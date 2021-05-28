الفلبين توقف سفر عمالها إلى السعودية

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أعلنت وزارة العمل الفلبينية، اليوم، وقف سفر الفلبينيين للعمل في المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر مقصد للعمالة الفلبينية في الخارج، في ظل تقارير عن إلزام العمال بدفع تكلفة تحليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وزارة العمل والتوظيف الفلبينية فإنه تم منع حوالي 500 فلبيني من السفر إلى السعودية بناء على القرار الصادر أمس الخميس.

وأضافت أن قرار التعليق سيظل ساريا حتى إشعار آخر.

وبحسب الوزارة فإن "الوزارة تلقت تقارير تفيد بأن أصحاب العمل ووكالات توظيف الأجانب يطالبون [العمال الفلبينيين المغادرين] بتحمل تكاليف بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد وأقساط التأمين عند دخولهم إلى المملكة".

وأضاف قرار الوزارة أن مثل هذه البرتوكولات تتضمن إقامة العمال في منشآت عزل وإخضاعهم لتحليل فيروس كورونا المستجد لدى وصولهم السعودية.

وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيللو إن المسؤولين الفلبينيين استوضحوا الأمر والذي يخالف سياسة الفلبين التي تلزم وكالات التوظيف أو أصحاب العمل بتحمل التكاليف المرتبطة ببرتوكولات فيروس كورونا المستجد.

واعتذر الوزير للعمال المتضررين من القرار لكنه شدد على أن الحكومة تبحث فقط عن مصالحهم.

يذكر أن أكثر من مليون فلبيني يعملون في السعودية أغلبهم في قطاع التشييد والخدمة المنزلية أو التمريض.

وبلغت تحويلات الفلبينيين العاملين في السعودية خلال العام الماضي 8ر1 مليار دولار.