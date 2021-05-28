كفر الشيخ: تطوير خدمات الكهرباء في قرى حياة كريمة



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال، والالتزام ببرنامج القراءة الموحد، وربطه مع مركز الإصدار، لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن، لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.



وقالت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفرالشيخ، إن الشركة تسعى جاهدة إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، والتى شملت إحلال وتجديد بقرى شرق كفرالشيخ وتضمنت "تكبير قدرات 6 محولات بسلسلة بطيطة بمحول قدرة 800 ك.ف.أ بفارغة كشك، وتم تكبير قدرات 5 محولات بسلسلة كشك أبو سعيد بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك، وتكبير قدرات 6 محولات بسلسلة المقابر بعزبة خميس بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك، وتكبير قدرات 5 محولات بسلسلة عزبة الصعايدة بمحول قدرة 500 ك.ف.أ بفارغة كشك بإجمالى تكلفة 2 مليون و655 ألف جنيه، وتكبير قدرات 4 محولات بسلسلة الراعى بمحول قدرة 500 ك.ف.أ بفارغة كشك بقرى غرب كفر الشيخ بتكلفة 408 ألف جنيه".



وأكد محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق وتضمنت "تكبير قدرات 5 محولات بسلسلة السيد السنور بمحول قدرة 800 ك.ف.أ بفارغة كشك بتكلفة 564 ألف جنيه، وتكبير قدرات 6 محولات بسلسلة الجبانة بالمدينة بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك بمركز ومدينة بيلا بتكلفة 563 ألف جنيه، بالإضافة إلى تكبير قدرات 6 محولات بسلسلة المدرسة بالمدينة بمحول قدرة 800 ك.ف.أ بفارغة كشك بتكلفة 497 ألف جنيه، وتكبير قدرات 7 محولات بسلسلة الحلافى ب الجديد بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك بتكلفة 555 ألف جنيه، وتكبير قدرات7 محولات بسلسلة الجبانة بالمدينة الجديد بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك بتكلفة 555 ألف جنيه بمركز ومدينة الحامول".