 عمرو أديب: طرح شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في البورصة - بوابة الشروق
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عمرو أديب: طرح شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في البورصة

عمرو أديب
عمرو أديب

نشر في: الجمعة 28 مايو 2021 - 11:24 م | آخر تحديث: الجمعة 28 مايو 2021 - 11:24 م
قال الإعلامي عمرو أديب، إن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ستطرح أسهمها في البورصة، في إشارة لعدم وجود احتكار بشأنها، لافتا إلى أن الاقصادي حسن عبدالله سيكون على رأسها.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، الجمعة، أن الشركة ستستعين بالنقابات والممثلين والصحفيين والسينمائيين في مرحلة تطويرها، وستؤسس أكاديمية للمؤلمفين الكبار من أجل تقديم جيل جديد من الكُتّاب.

تعقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الثانية عشرة ظهر غدٍ السبت، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان ما تحقق من إنجازات، بالإضافة لكشف ملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية، بحسب بيان من الشركة.

ونفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.

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