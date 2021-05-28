تختتم مساء اليوم، الجمعة، منافسات بطولة الجونة الدولية للإسكواش «البلاتينية PSA» للرجال والسيدات 2021، والتي تستضيفها مدينة الجونة، حيث تواجه مواطنتها نوران جوهر، المصنفة الثانية على العالم.

ويشهد نهائي نهائي منافسات السيدات في البطولة اليوم مواجهة مصرية خالصة، تجمع بين نور الشربيني، المصنفة الأولى على مستوى العالم، ومواطنتها نوران جوهر، المصنفة الثانية على مستوى العالم.

وتفوقت نور الشربيني، المصنفة الأولى على العالم، على مواطنتها هانيا الحمامي في مباراة نصف النهائي التي جمعت اللاعبتين أمس، الخميس، وانتهت بفوز الشربيني بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة وبواقع أشواط «11-7، 11-7، 7-11، 7-11 و11-5».

فيما تأهلت نوران جوهر للنهائي بعد تفوقها على الأمريكية أماندا صبحي، المصنفة الرابعة على العالم في مباراة نصف النهائي الثانية، والتي أقيمت أمس أيضًا، وانتهت بفوز جوهر بنتيجة 3-0 وبواقع أشواط «11-6، 11-8 و11-2».

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أهم الأحداث البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الأسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين، حيث يصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة إلى 300 ألف دولار أمريكي.

ويعد 2021 هو العام التاسع لبطولة الجونة المفتوحة للأسكواش، حيث اعتادت الجونة – أكثر مدن شركة أوراسكوم للتنمية تميزاً-استضافة البطولة منذ عام 2010. ومع ذلك، ستقام المراحل الأولى من البطولة هذا العام بمشاركة أفضل 96 لاعبًا ولاعبة إسكواش من 19 دولة حول العالم في مجمع الجونة للإسكواش، كما ستقام جميع المباريات الأخرى في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC) ولأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك بالملعب الزجاجي في الفترة بين 22 و28 مايو.

ونظرًا لتداعيات جائحة كوفيد -19، حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تطبيق بروتوكولات احترازية صارمة للغاية باتباع إجراءات مشددة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.