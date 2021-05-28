وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالفوز بكأس السوبر الإفريقي

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب، ولاعبي النادي، والجهاز الفني، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على فريق نهضة بركان بطل المغرب في المباراة التي جمعتهما اليوم في بطولة السوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على نهضة بركان بنتيجة 2-0 لتضاف البطولة إلى رصيد الألقاب القارية التي حققها النادي الأهلي.

وأشاد الوزير بأداء لاعبي النادي الأهلي بالمباراة، واصرارهم على تحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير ببطولة قارية جديدة، لافتاً إلى دعم كل الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية لمواصلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية.

وكانت مباراة السوبر الإفريقية أقيمت مساء اليوم الجمعة بين الأهلي ونهضة بركان المغربي على استاد جاسم بن حمدي بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة.