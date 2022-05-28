محافظ الشرقية يتابع انطلاق امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم السبت، انطلاق امتحانات نهاية العام في الدبلومات الفنية بمختلف المراكز والمدن، بنطاق 20 إدارة تعليمية مختلفة.

وقال محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن إجمالي عدد الطلاب ممن يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي في الدبلومات الفنية لجميع النوعيات: "الثانوية التجارية – الثانوية الصناعية – الثانوية الزراعية – الثانوية الفندقية"، يبلُغ عددهم 71 ألفًا و962 طالبًا وطالبة بمختلف مدارس التعليم الفني، بينهم 37 ألفًا و528 طالبًا وطالبة يؤدون امتحاناتهم في الثانوية التجارية والفندقية، و28 ألفًا و783 طالبًا وطالبة في الثانوية الصناعية، و5 آلاف و651 طالبًا وطالبة في الثانوية الزراعية، وذلك أمام 302 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

وانتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من إجراءات تأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكونترول وتجهيز الاستراحات المُخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، وعددها 44 استراحة تضُم 166 حجرة تستوعب ألف و117 سريرًا.