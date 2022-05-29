قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي، إن مصر والصين ستنجيان من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكدا أن مصر ستصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم مستقبلا، مضيفا أن مصلحة الأمة العربية مرتبطة كلها بمصر.



وأضاف أبو غزالة، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، أن الحكومة المصرية تسير في المسار الصحية من خلال الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها في السنوات الماضية، مؤكدا أن الدول الأخرى لم تنتهج المنهج المصري بالسرعة الكافية، وهو المنهج الذي ارتكز على تطوير البنية التحتية.



وأوضح أن التركيز على البنية التحتية يحتاج إلى حكمة سياسية، فضلا عن التركيز على الأمور الأساسية للأمن الوطني المتمثلة في تأمين الغذاء والدواء والأمور التقنية، بهدف عدم الوقوع تحت رحمة أي دولة أخرى، مؤكدا أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية بسبب سياسة قيادتها.



وناشد وزراء الاستثمار في الحكومات العربية بضرورة استحداث دائرة للاستثمار في المعرفة، مؤكدا أن أكبر شركات العالم الآن ليست في النفط أو الغاز بل في المعلومات والمعرفة مثل أمازون وجوجل، والتي تتخطى ميزانيتها أكبر من ميزانيات بعض الدول.