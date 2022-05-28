محافظ المنوفية: منرصف 19 شارعا بتكلفة 39 مليون جنيه

واصل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بتفقد أعمال الرصف بطريق كورنيش بركة السبع بطول 520 مترا تقريباً بنسبة تنفيذ 85%.

وتابع أبو ليمون أعمال فرد طبقة الرصف بطريق كورنيش بركة السبع، بداية من مزلقان السكة الحديد وحتى منطقة اللواء أحمد رشدي، تمهيداً لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية، وسيتم نهو أعمال الرصف بالطريق بنهاية الأسبوع الحالي، والانتهاء من إزالة الأرصفة والإشغالات القديمة ضمن خطة أعمال توسعة وتطوير المنطقة، والانتهاء من الوصلات الكهربائية بالجزيرة الوسطى الجديدة، تمهيداً للبدء في تركيب أعمدة ديكورية جديدة؛ لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة.

ووجه رئيس المدينة بوضع تصور لتطوير الجانب الآخر للكورنيش بالبر الشرقي خلف العمارات السكنية ضمن أعمال التطوير، مشدداً على رفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة بنطاق المدينة وذلك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع خلال الأسبوع القادم مع وضع صناديق قمامة لاستيعاب التجمعات اليومية، ووضع تصور لتطوير امتداد شارع الكورنيش بطول سور استاد أحمد رشدي؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة وتجميله لجعله متنفساً للأهالي.

وأوضح رئيس المدينة الانتهاء من رصف وتطوير 19 شارعا بمتفرعاتها بمختلف أنحاء المدينة، وضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بركة السبع بنسبة تنفيذ 100% وإجمالي تكلفة 39,500 مليون جنيه، حيث تم رصف شارع مدرسة الصنايع وخلف المساكن والتفريعات خلف شركة الكهرباء ومنطقة موسى العليمي، الشوادي، العوامرية، سوق الخميس، تفريعات شارع المحكمة، وشارع الزراعة، وشارع عبد المنعم رياض، وشارع بورسعيد حتى مساكن السيد نصر وشوارع المساكن، وكذا شارع كريم الدين والبريد والمدارس، شارع محمد البلشي مع شارع الثورة حتى محطة الوقود، واستكمال شارع جواد حسني خلف المستشفى وتفريعاته ربطاً بطريق كفر عليم، طريق النصر من مزلقان السكة الحديد حتى لوحة مدخل المدينة، الشوارع المقابلة للمستشفى المركزى والمؤدية لطريق كفر الحاج داود.

وتفقد المحافظ منطقة الحرفيين بطريق الروضة القديمة لإنشاء 20 ورشة على مساحة 800 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى منطقة الأكشاك وعدد من المقترحات لتطوير المنطقة.

ووجه المحافظ بإعداد اجتماع يوم الإثنين القادم بالديوان العام مع الجهات المعنية بشأن مناقشة الرؤى والتصورات المقترحة؛ لإقامة عدد من المشروعات التنموية بمدينة بركة السبع للمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.