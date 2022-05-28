توريد 131 ألف طن قمح في الفيوم حتى الآن

صرح المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، بأنه تم توريد 131 ألفا و599 طن قمح إلى صوامع التخزين.

وأشار إلى أنه تم توريد أمس الجمعة 3 آلاف و8 أطنان؛ ليصل إجمالي ما تم توريده 131 ألفا و599 طن قمح إلى 13 موقعًا تخزينيًا بالمحافظة.

ولفت إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون، والهناجر بمختلف مراكز المحافظة؛ تيسيرا على المزارعين والتجار.

وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، إن المساحة التي تم حصادها حتى الآن بلغت 139 ألف فدان من إجمالي مساحة الأراضي التي تم زراعتها هذا العام لمحصول القمح التي تبلغ 208 آلاف و100 فدان، وتبلغ متوسط إنتاجية الفدان 18 أردبًا، ومن المستهدف استلام نحو 375 ألف طن قمح خلال نهاية الموسم.